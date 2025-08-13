So bewegen sich Gold & Co. heute

Rohstoffe unter der Lupe

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,48 Prozent auf 3.338,59 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.354,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,12 Prozent auf 38,07 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 38,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,50 Prozent auf 1.354,00 US-Dollar, nach 1.334,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:38 Uhr notiert der Palladiumpreis 2,35 Prozent stärker bei 1.153,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.126,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,69 Prozent auf 66,85 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 65,63 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,98 Prozent auf 63,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 62,65 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Donnerstagabend nach. Um -0,48 Prozent auf 0,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar.

Nach 3,32 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagabend um -0,90 Prozent auf 3,31 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 2,19 Prozent auf 3,26 US-Dollar, nach 3,20 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -1,02 Prozent auf 2,33 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 1,07 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 3,74 US-Dollar.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,46 US-Dollar am Vortag auf 3,40 US-Dollar nach unten (--1,68 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 2,59 Prozent auf 2,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 2,45 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,17 US-Dollar nach unten (--1,49 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 2,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Mageres Schwein Preis kaum. Am Donnerstagabend lag der Mageres Schwein Preis bei 1,10 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,17 Prozent auf 17,40 US-Dollar, nach 17,42 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 59,17 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 20:40 Uhr bei 59,17 US-Dollar.

Nach 12,79 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Donnerstagabend um -0,08 Prozent auf 12,79 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,74 Prozent auf 612,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 606,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net