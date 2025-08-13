DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 -1,2%Dow44.853 -0,2%Nas21.699 -0,1%Bitcoin101.529 -3,6%Euro1,1641 -0,5%Öl66,94 +1,8%Gold3.339 -0,5%
Rohstoffe unter der Lupe

So bewegen sich Gold & Co. heute

14.08.25 20:43 Uhr
So bewegen sich Gold & Co. heute

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.625,91 USD -2,44 USD -0,09%
News
Baumwolle
0,66 USD -0,00 USD -0,48%
News
Bleipreis
1.969,10 USD -4,25 USD -0,22%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,00 EUR -0,25%
News
EEX Strompreis Phelix DE
90,85 EUR 0,05 EUR 0,06%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,83 USD 0,01 USD 0,25%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.338,52 USD -16,21 USD -0,48%
News
Haferpreis
3,31 USD -0,03 USD -0,90%
News
Heizölpreis
59,17 USD 0,00 USD 0,00%
News
Holzpreis
615,00 USD 7,00 USD 1,15%
News
Kaffeepreis
3,26 USD 0,07 USD 2,19%
News
Kakaopreis
5.603,00 GBP -190,00 GBP -3,28%
News
Kohlepreis
100,25 USD -0,75 USD -0,74%
News
Kupferpreis
9.746,15 USD 84,75 USD 0,88%
News
Lebendrindpreis
2,33 USD -0,02 USD -1,02%
News
Mageres Schwein Preis
1,10 USD 0,00 USD 0,00%
News
Maispreis
3,77 USD 0,04 USD 1,07%
News
Mastrindpreis
3,40 USD -0,06 USD -1,68%
News
Milchpreis
17,40 USD -0,03 USD -0,17%
News
Naphthapreis (European)
550,72 USD -0,91 USD -0,16%
News
Nickelpreis
15.129,00 USD 146,50 USD 0,98%
News
Ölpreis (Brent)
66,93 USD 1,19 USD 1,81%
News
Ölpreis (WTI)
64,06 USD 1,32 USD 2,10%
News
Orangensaftpreis
2,50 USD 0,06 USD 2,59%
News
Palladiumpreis
1.152,50 USD 26,00 USD 2,31%
News
Palmölpreis
4.415,00 MYR 45,00 MYR 1,03%
News
Platinpreis
1.354,50 USD 20,50 USD 1,54%
News
Rapspreis
475,50 EUR 1,50 EUR 0,32%
News
Reispreis
12,79 USD -0,01 USD -0,08%
News
Silberpreis
38,05 USD -0,45 USD -1,17%
News
Sojabohnenmehlpreis
279,30 USD 1,30 USD 0,47%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD 0,00 USD 0,25%
News
Sojabohnenpreis
10,18 USD 0,14 USD 1,34%
News
Super Benzin
1,66 EUR 0,01 EUR 0,30%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
197,00 EUR 2,75 EUR 1,42%
News
Zinkpreis
2.841,10 USD 15,00 USD 0,53%
News
Zinnpreis
33.846,00 USD 107,50 USD 0,32%
News
Zuckerpreis
0,17 USD -0,00 USD -1,49%
News

Der Goldpreis ging um 20:40 Uhr um -0,48 Prozent auf 3.338,59 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.354,73 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,12 Prozent auf 38,07 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 38,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 1,50 Prozent auf 1.354,00 US-Dollar, nach 1.334,00 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:38 Uhr notiert der Palladiumpreis 2,35 Prozent stärker bei 1.153,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.126,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,69 Prozent auf 66,85 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 65,63 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,98 Prozent auf 63,98 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ölpreis (WTI)-Kurs noch bei 62,65 US-Dollar.

Zudem gibt der Baumwolle am Donnerstagabend nach. Um -0,48 Prozent auf 0,66 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar.

Nach 3,32 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagabend um -0,90 Prozent auf 3,31 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 2,19 Prozent auf 3,26 US-Dollar, nach 3,20 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -1,02 Prozent auf 2,33 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,36 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 1,07 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 3,74 US-Dollar.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,46 US-Dollar am Vortag auf 3,40 US-Dollar nach unten (--1,68 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 2,59 Prozent auf 2,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 2,45 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,17 US-Dollar am Vortag auf 0,17 US-Dollar nach unten (--1,49 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 2,84 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Mageres Schwein Preis kaum. Am Donnerstagabend lag der Mageres Schwein Preis bei 1,10 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,17 Prozent auf 17,40 US-Dollar, nach 17,42 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 59,17 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 20:40 Uhr bei 59,17 US-Dollar.

Nach 12,79 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Donnerstagabend um -0,08 Prozent auf 12,79 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,74 Prozent auf 612,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 606,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis