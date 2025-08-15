Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 33 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 33/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.08.2025 und dem 15.08.2025. Stand ist der 15.08.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -11,08 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 29: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -10,46 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 28: ATOSS Software
ATOSS Software: -7,29 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 27: Nordex
Nordex: -6,27 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 26: JENOPTIK
JENOPTIK: -6,26 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 25: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -6,23 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 24: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -6,02 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 23: Nagarro SE
Nagarro SE: -5,56 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 22: SAP SE
SAP SE: -5,24 Prozent
Quelle: SAP
Platz 21: SMA Solar
SMA Solar: -4,47 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 20: IONOS
IONOS: -4,16 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 19: CANCOM SE
CANCOM SE: -4,03 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 18: PNE
PNE: -3,86 Prozent
Quelle: PNE
Platz 17: United Internet
United Internet: -3,60 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 16: Siltronic
Siltronic: -3,55 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 15: Formycon
Formycon: -3,10 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 14: Kontron
Kontron: -2,71 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 13: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -2,68 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 12: Bechtle
Bechtle: -2,30 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 11: TeamViewer
TeamViewer: -1,31 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 10: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -0,57 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 9: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,30 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 8: HENSOLDT
HENSOLDT: 0,53 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 7: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 1,38 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 6: QIAGEN
QIAGEN: 2,15 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 5: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 2,46 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 4: freenet
freenet: 2,47 Prozent
Quelle: freenet
Platz 3: Infineon
Infineon: 3,37 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 2: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 4,54 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 1: Sartorius vz
Sartorius vz: 9,20 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag