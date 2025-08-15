DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.552 +0,3%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick

16.08.25 04:19 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 33 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 33 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.766,1 PKT -5,5 PKT -0,14%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 33

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 33/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.08.2025 und dem 15.08.2025. Stand ist der 15.08.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -11,08 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 29: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -10,46 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 28: ATOSS Software

ATOSS Software: -7,29 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 27: Nordex

Nordex: -6,27 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 26: JENOPTIK

JENOPTIK: -6,26 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 25: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -6,23 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 24: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -6,02 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 23: Nagarro SE

Nagarro SE: -5,56 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 22: SAP SE

SAP SE: -5,24 Prozent

Quelle: SAP

Platz 21: SMA Solar

SMA Solar: -4,47 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 20: IONOS

IONOS: -4,16 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 19: CANCOM SE

CANCOM SE: -4,03 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 18: PNE

PNE: -3,86 Prozent

Quelle: PNE

Platz 17: United Internet

United Internet: -3,60 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 16: Siltronic

Siltronic: -3,55 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 15: Formycon

Formycon: -3,10 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 14: Kontron

Kontron: -2,71 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 13: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -2,68 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 12: Bechtle

Bechtle: -2,30 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 11: TeamViewer

TeamViewer: -1,31 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 10: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -0,57 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 9: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,30 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 8: HENSOLDT

HENSOLDT: 0,53 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 7: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 1,38 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 6: QIAGEN

QIAGEN: 2,15 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 5: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 2,46 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 4: freenet

freenet: 2,47 Prozent

Quelle: freenet

Platz 3: Infineon

Infineon: 3,37 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 2: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 4,54 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 1: Sartorius vz

Sartorius vz: 9,20 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

