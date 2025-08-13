Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
In der Kontroverse um einen deutschen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel erwägt der Augsburger Rüstungszulieferer RENK, einen Lieferstopp zu umgehen.
RENK-Firmenchef Alexander Sagel sagte der "Financial Times", es gebe einen "Plan B", der vorsehe, die Produktion von Getrieben für israelische Panzer in die USA zu verlagern.
Das Unternehmen habe aus deutscher Sicht "die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit aufrechterhalten kann", wird Sagel von der FT zitiert. "Diese ist nicht nur in Gaza, sondern auch an anderen Grenzen erforderlich." Sagel machte keine Angaben, um wie viele Getriebe für Israel es geht.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten.
Im XETRA-Handel notiert die RENK-Aktie zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 61,81 Euro. Derweil gewinnt die Rheinmetall-Aktie 2,44 Prozent auf 1.636,00 Euro. Für die HENSOLDT-Aktie geht es um 1,16 Prozent hoch auf 86,90 Euro.
/kf/DP/jha
AUGSBURG (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
13.08.2025
RENK Buy
Jefferies & Company Inc.
13.08.2025
RENK Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025
RENK Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025
RENK Overweight
JP Morgan Chase & Co.
13.08.2025
RENK Buy
Jefferies & Company Inc.
