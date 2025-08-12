DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,14 +3,4%Dow44.810 +0,8%Nas21.684 ±0,0%Bitcoin103.590 +0,6%Euro1,1713 +0,3%Öl65,16 -1,4%Gold3.360 +0,4%
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage
Auftragsbücher gefüllt

RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien uneins

13.08.25 18:08 Uhr
RENK-Aktie zieht an: Volle Auftragsbücher bei RENK - der Rüstungsboom macht’s möglich - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie ungleich | finanzen.net

Die anhaltend hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung sorgen beim Rüstungsunternehmen RENK für pralle Auftragsbücher.

So stieg das Neugeschäft im ersten Halbjahr um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Der gesamte Auftragsbestand belaufe sich nun auf 5,9 Milliarden Euro und liege auf einem Rekordniveau, hieß es.

Der Umsatz legte den Angaben zufolge um gut ein Fünftel auf 620 Millionen Euro zu. Damit lag das Wachstum deutlich über der angepeilten Mittelfristmarke von 15 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um knapp 30 Prozent auf 89 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente RENK mit 31 Millionen Euro ebenfalls etwas mehr als im Vorjahr, als gut 20 Millionen Euro zu Buche standen.

Das Unternehmen stellt unter anderem Panzergetriebe her, ist aber auch im zivilen Geschäft tätig. Das Rüstungsgeschäft sei jedoch weiterhin der Wachstumsmotor des Konzerns, so RENK. So legten in dem Bereich die Aufträge um 46 Prozent und die Erlöse um 32 Prozent zu. Inzwischen macht das Rüstungsgeschäft 74 Prozent der Umsätze von RENK aus.

Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) zwischen 210 und 235 Millionen Euro. Zudem sieht RENK weiteres Marktpotenzial aus deutschen und europäischen Beschaffungsvorhaben im Zusammenhang mit den geplanten Steigerungen der Verteidigungsausgaben.

Der Rüstungszulieferer habe solide Resultate präsentiert, schrieb Jefferies-Analystin Chloe Lemarie. Beim freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen überraschend stark abgeschnitten. Waren die RENK-Papiere am Montag noch auf ein Tief seit Mitte Mai abgerutscht und hatten sich am Dienstag ein klein wenig erholt, ging es am Mittwoch deutlicher aufwärts: Im XETRA-Handel gewann die RENK-Aktie letztlich 2,04 Prozent auf 62,00 Euro. Auch die Aktien von Rheinmetall und HENSOLDT notierten uneins. Die Rheinmetall-Aktie stieg via XETRA schlussendlich um 2,18 Prozent auf 1.597,00 Euro, während Anteilsscheine von HENSOLDT unverändert bei 85,90 Euro notierten.

/nas/mis

AUGSBURG (dpa-AFX)

