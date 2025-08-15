DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.725 +0,3%Euro1,1697 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Gold & Co. im Marktbericht

So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt

17.08.25 20:43 Uhr
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.607,00 USD -4,85 USD -0,19%
News
Baumwolle
0,66 USD -0,00 USD -0,33%
News
Bleipreis
1.945,50 USD 3,00 USD 0,15%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
88,57 EUR -1,43 EUR -1,59%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,92 USD 0,08 USD 2,67%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.336,55 USD 0,00 USD 0,00%
News
Haferpreis
3,36 USD 0,04 USD 1,28%
News
Heizölpreis
58,91 USD 0,00 USD 0,00%
News
Holzpreis
610,50 USD -3,50 USD -0,57%
News
Kaffeepreis
3,43 USD 0,17 USD 5,23%
News
Kakaopreis
5.635,00 GBP 32,00 GBP 0,57%
News
Kohlepreis
100,25 USD -0,75 USD -0,74%
News
Kupferpreis
9.621,00 USD -44,50 USD -0,46%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD 0,03 USD 1,19%
News
Mageres Schwein Preis
0,90 USD -0,20 USD -17,83%
News
Maispreis
3,84 USD 0,08 USD 1,99%
News
Mastrindpreis
3,46 USD 0,06 USD 1,63%
News
Milchpreis
17,39 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
552,56 USD -2,22 USD -0,40%
News
Nickelpreis
14.910,00 USD 30,00 USD 0,20%
News
Ölpreis (Brent)
66,13 USD -0,76 USD -1,14%
News
Ölpreis (WTI)
63,15 USD -0,77 USD -1,20%
News
Orangensaftpreis
2,49 USD -0,01 USD -0,46%
News
Palladiumpreis
1.112,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Palmölpreis
4.415,00 MYR 45,00 MYR 1,03%
News
Platinpreis
1.339,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
473,50 EUR -2,00 EUR -0,42%
News
Reispreis
12,70 USD -0,09 USD -0,70%
News
Silberpreis
38,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
283,20 USD 3,90 USD 1,40%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD 0,00 USD 0,59%
News
Sojabohnenpreis
10,23 USD 0,05 USD 0,47%
News
Super Benzin
1,65 EUR -0,00 EUR -0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
195,00 EUR -2,00 EUR -1,02%
News
Zinkpreis
2.811,50 USD -12,50 USD -0,44%
News
Zinnpreis
33.750,00 USD 175,00 USD 0,52%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -0,66%
News

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 3.336,55 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.336,55 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 38,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.339,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.339,00 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.112,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.112,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

