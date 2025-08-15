So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt

Gold & Co. im Marktbericht

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 3.336,55 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.336,55 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 38,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.339,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.339,00 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.112,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.112,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net