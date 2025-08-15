So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Sonntagabend am Rohstoffmarkt
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Werte in diesem Artikel
Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 3.336,55 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.336,55 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 38,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.339,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.339,00 US-Dollar.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.112,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.112,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com