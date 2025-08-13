DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin105.531 +0,2%Euro1,1702 ±-0,0%Öl65,93 +0,3%Gold3.366 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Ist das Netzwerkgeschäft die nächste Wachstumssäule? NVIDIA-Aktie: Ist das Netzwerkgeschäft die nächste Wachstumssäule?
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Nach KI-Boom

NVIDIA-Aktie: Ist das Netzwerkgeschäft die nächste Wachstumssäule?

14.08.25 03:49 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA hat eine neue Geheimwaffe! Ist das Netzwerkgeschäft der nächste Game-Changer? | finanzen.net

Während die Aufmerksamkeit der Anleger auf den KI-Chips von NVIDIA liegt, hat sich das Netzwerkgeschäft des Unternehmens zu einem bedeutenden Wachstumstreiber entwickelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
192,28 EUR 2,32 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
157,00 EUR 8,32 EUR 5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,20 EUR -1,58 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Netzwerkgeschäft von NVIDIA ist ein wichtiger, aber oft übersehener Bestandteil des Rechenzentrumssegments
• Beim Umsatz im letzten Geschäftsjahr übertraf der Bereich das Gaming-Segment
• Netzwerklösungen sind entscheidend, damit die KI-Chips von NVIDIA als leistungsstarke Supercomputer agieren können

Wer­bung

Die unterschätzte Rolle des Netzwerkgeschäfts

Laut einem Bericht von Yahoo Finance, verfasst von Daniel Howley, konzentriert sich die Anlegeraufmerksamkeit bei den Quartalsergebnissen von NVIDIA stark auf die Einnahmen aus dem Verkauf von KI-Prozessoren im Rechenzentrumssegment. Weniger beachtet wird jedoch die dazugehörige Netzwerkinfrastruktur, die aus Lösungen wie NVLink, InfiniBand und Ethernet besteht.

Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete NVIDIA 12,9 Milliarden US-Dollar durch Netzwerklösungen, was in den Rechenzentrumseinnahmen von 115,1 Milliarden US-Dollar enthalten war. Dieser Betrag übertraf die 11,3 Milliarden US-Dollar, die das zweitgrößte Segment des Unternehmens, Gaming, im selben Zeitraum einspielte. Gene Munster, Managing Partner bei Deepwater Asset Management, bezeichnete den Bereich gegenüber Yahoo Finance als den "am meisten unterschätzten Teil des Geschäfts von NVIDIA".

Die Technologie hinter den Kulissen

Wie Gilad Shainer, Senior Vice President of Networking bei NVIDIA, erklärte, ist die Infrastruktur, die die Recheneinheiten miteinander verbindet, der wichtigste Teil beim Bau eines Supercomputers. Das Unternehmen nutzt drei Arten von Netzwerken: NVLink verbindet GPUs innerhalb eines Servers, InfiniBand verknüpft mehrere Serverknoten in Rechenzentren zu einem einzigen großen KI-Computer, und Ethernet dient als Front-End-Netzwerk für die Systemverwaltung.

Wer­bung

Diese Netzwerke ermöglichen eine schnelle und effiziente Kommunikation zwischen den Chips. Ohne diese Infrastruktur wäre die von den Käufern von NVIDIA-Chips angestrebte Leistung nicht zu erreichen, wie Gene Munster betonte. Dies ist besonders wichtig für das sogenannte Inferencing - das Ausführen von KI-Modellen -, das zunehmend leistungsfähigere Rechenzentrumssysteme erfordert.

Wettbewerb und Ausblick

Das Unternehmen sieht sich im Netzwerksegment auch mit Wettbewerb konfrontiert. Zu den Konkurrenten zählen AMD, Cloud-Anbieter wie Amazon, Google und Microsoft sowie brancheneigene konkurrierende Netzwerktechnologien wie UALink. Laut dem Bericht führt NVIDIA jedoch derzeit das Feld an. Da die Nachfrage nach KI weiter steigt, wird erwartet, dass auch das Netzwerkgeschäft des Unternehmens weiterwächst.

Was Analysten von der NVIDIA-Bilanz erwarten

Aufschluss wird die kommende Bilanz des KI-Riesen geben. NVIDIA wird am 27. August nach US-Börsenschluss die Bücher offenlegen. Experten von FactSet sehen ein EPS in Höhe von 1 US-Dollar voraus, während im Vorjahresquartal 0,67 US-Dollar in den Büchern standen. Beim Umsatz stehen sich Erwartungen in Höhe von 45,76 Milliarden US-Dollar und Vorjahreszahlen in Höhe von 30,04 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.06.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen