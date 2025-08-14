DAX24.483 +0,4%ESt505.460 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,30 -0,9%Gold3.341 +0,1%
Einstufung 'Neutral'

thyssenkrupp-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt Ziel für thyssenkrupp

15.08.25 09:28 Uhr
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,43 EUR -0,45 EUR -5,07%
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für thyssenkrupp von 6,50 auf 6,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es bleibe für den Industriekonzern eine Herausforderung, selbst die gesenkten Jahresziele zu erreichen, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen. Im Fokus stehe der Restrukturierungsprozess.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,89 Prozent tiefer bei 8,71 Euro.

/rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:43 / BST

NEW YORK (dpa-AFX)

