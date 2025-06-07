DAX24.367 +0,8%ESt505.430 +0,8%Top 10 Crypto16,86 -0,9%Dow44.739 -0,4%Nas21.678 -0,2%Bitcoin101.494 -3,7%Euro1,1642 -0,5%Öl66,71 +1,5%Gold3.340 -0,4%
Bilanz vorgelegt

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

14.08.25 17:06 Uhr
Birkenstock-Aktie an der NYSE dennoch im Minus: Birkenstock schlägt Gewinnerwartungen

Der Sandalenhersteller Birkenstock hat am Donnerstag vor US-Börsenstart seine Bilanz präsentiert. So hat der Konzern abgeschnitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
41,30 EUR -1,42 EUR -3,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Donnerstag stand vor US-Börsenstart die Drittquartalsbilanz des Geschäftsjahres 2026 von Birkenstock auf den Agenda. Demnach verbuchte der Sandalenhersteller ein EPS in Höhe von 0,62 Euro. Nach 0,49 Euro im Vorjahr, waren Experten im Vorfeld von 0,60 Euro je Aktie ausgegangen.

Umsatzseitig konnte der Konzern die Erwartungen knapp nicht treffen. Hier hatten Analysten 635,57 Millionen Euro erwartet - tatsächlich beliefen sich die Erlöse auf 635,042 Millionen Euro nach 564,76 Millionen Euro im Vorjahr.

Die an der NYSE notierte Birkenstock-Aktie bewegt sich daraufhin zeitweise um 2,86 Prozent nach unten auf 48,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

