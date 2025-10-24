Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Freitagnachmittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,32 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 43,32 USD zu. Kurzfristig markierte die Birkenstock-Aktie bei 43,33 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,99 USD. Bisher wurden via New York 21.467 Birkenstock-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2025 bei 62,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 44,64 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,99 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Verlust von 5,38 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
