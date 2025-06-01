DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,79 -1,2%Dow44.930 ±0,0%Nas21.707 ±-0,0%Bitcoin101.474 -3,7%Euro1,1648 -0,5%Öl66,98 +1,9%Gold3.341 -0,4%
Spartenverkauf

Coherent-Aktie -20 Prozent nach enttäuschendem Ausblick

14.08.25 21:14 Uhr
NYSE-Titel Coherent-Aktie bricht um 20 Prozent ein: Ausblick und KI-Sorgen belasten

Das Photonik-Unternehmen Coherent hat die Anleger mit seinem Ausblick enttäuscht, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet.

Im abgelaufenen vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 konnte Coherent ein Non-GAAP-EPS von 1,00 US-Dollar erwirtschaften und übertraf damit die Analstenerwartungen von 0,91 US-Dollar. Der Nettoverlust (GAAP) lag jedoch bei 0,83 US-Dollar pro Aktie bzw. 98,1 Millionen US-Dollar. Der Umsatz belief sich daneben auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit laut Unternehmensangaben einen neuen Rekordwert.

Enttäuschend wurde an der Börse allerdings der Ausblick aufgenommen. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet Coherent einen Umsatz im Bereich von 1,46 bis 1,6 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge soll auf Non-GAAP-Basis voraussichtlich zwischen 37,5 Prozent und 39,5 Prozent liegen. Vor allem hier hatten sich Experten und Anleger offenbar mehr erhofft. So bemängelten etwa Analysten von Barclays, dass der "Beat" in einem Umfeld starker KI-Nachfrage marginal sei.

Coherent kündigte außerdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen.

Die Coherent-Aktien brechen an der NYSE am Donnerstag zeitweise um 20,76 Prozent auf 90,34 US-Dollar ein. Damit ist die steile Rekordrally, die die Aktie am Mittwoch noch bis auf 123,25 US-Dollar nach oben getrieben hatte, erst einmal beendet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

