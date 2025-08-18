Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 15: LVMH
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 14: Bechtle
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 13: Bayer
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach detaillierten Quartalszahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Sartorius
Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. Zur Analyse
Platz 11: Zalando
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Zalando von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 10: Hannover Rück
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 309 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Deutsche Pfandbriefbank
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 8: E.ON
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für E.ON nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 7: SCHOTT Pharma
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SCHOTT Pharma nach Zahlen zum dritten Quartal von 31 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 6: TUI
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TUI von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Sixt
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 4: RWE
Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 3: HelloFresh
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HelloFresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Adyen
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 2000 auf 1700 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 1: RENK
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RENK anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
