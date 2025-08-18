DAX24.435 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Kaufempfehlungen KW 33

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

15.08.25 11:49 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/33: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net

Platz 15: LVMH

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 14: Bechtle

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 13: Bayer

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer nach detaillierten Quartalszahlen von 36 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 12: Sartorius

Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 217 auf 263 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 11: Zalando

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Zalando von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 10: Hannover Rück

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 309 auf 295 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 9: Deutsche Pfandbriefbank

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 8: E.ON

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für E.ON nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 7: SCHOTT Pharma

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SCHOTT Pharma nach Zahlen zum dritten Quartal von 31 auf 29 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 6: TUI

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für TUI von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 5: Sixt

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 4: RWE

Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 3: HelloFresh

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für HelloFresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 2: Adyen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen nach Halbjahreszahlen von 2000 auf 1700 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 1: RENK

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RENK anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

