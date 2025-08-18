Kaufempfehlungen KW 33

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

15.08.25 11:49 Uhr

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Bildquellen: valerianic / Shutterstock.com, Konstantin Ivshin / Shutterstock.com