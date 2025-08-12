pbb Aktie
Marktkap. 713,39 Mio. EURKGV 9,90 Div. Rendite 3,13%
WKN 801900
ISIN DE0008019001
Symbol PBBGF
pbb Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,30 Euro belassen. Wie erwartet habe die geplante Veräußerung des US-Geschäfts deutlich belastet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Story sei aber intakt, so der Experte. Er rechnet mit einer anziehenden Profitabilität des Immobilienfinanzierers./rob/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: pbb Buy
|Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
8,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,32 €
|Abst. Kursziel*:
55,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,23%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse