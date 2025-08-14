HelloFresh Aktie
Marktkap. 1,11 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hellofresh nach Halbjahreszahlen von 14,90 auf 11,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Buy" belassen. Hannes Müller senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Trend im Kochboxengeschäft bleibe negativ und das Ready-To-Eat-Geschäft habe die Wachstumserwartungen von Investoren verfehlt./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,32 €
|Abst. Kursziel*:
50,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,64%
|
Analyst Name:
Hannes Müller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|10:36
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|10:36
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|08:01
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|10:36
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|08:01
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|08:01
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:36
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.