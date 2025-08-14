DAX 24.463 +0,4%ESt50 5.457 +0,4%Top 10 Crypto 16,63 -1,0%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.918 +0,2%Euro 1,1683 +0,3%Öl 66,23 -1,0%Gold 3.341 +0,1%
Profil

RENK Aktie

60,02 EUR -1,17 EUR -1,91 %
STU
Marktkap. 6,11 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Deutsche Bank AG

RENK Buy

10:06 Uhr
RENK Buy
RENK
60,02 EUR -1,17 EUR -1,91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der nächste Kurstreiber für die Aktien des Rüstungszulieferers dürfte der Kapitalmarkttag im November sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

