RENK Aktie
Marktkap. 6,11 Mrd. EURKGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der nächste Kurstreiber für die Aktien des Rüstungszulieferers dürfte der Kapitalmarkttag im November sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,13 €
|Abst. Kursziel*:
24,73%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,96%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|05.05.25
|RENK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.03.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|03.03.25
|RENK Neutral
|JP Morgan Chase & Co.