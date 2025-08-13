DAX24.233 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.227 -1,1%Euro1,1680 -0,2%Öl65,89 +0,2%Gold3.353 ±-0,0%
Konkurrenz für Apple?

BYD-Aktie leichter: BYD betritt den Tablet-Markt - Neues Gerät wird in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7 integriert

14.08.25 10:02 Uhr
BYD-Aktie leichter: Neues BYD-Tablet sorgt für Aufsehen - Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7 profitiert zuerst | finanzen.net

BYD hat kürzlich sein erstes selbst entwickeltes Tablet vorgestellt. Das neue Gerät markiert den Schritt des Unternehmens über die Automobilbranche hinaus in den Consumer-Electronics-Markt.

• BYD hat erstes selbst entwickeltes Tablet vorgestellt
• Einsatz erstmals im Fang Cheng Bao Tai 7 SUV
• Gerät als Herausforderung an Apple und Co.?

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD tritt mit seinem ersten vollständig selbst entwickelten Tablet in ein neues Marktsegment ein und könnte sich künftig als Konkurrent zu Apple oder Samsung positionieren.

Innovative Eigenentwicklung

Das neue Tablet von BYD wird vorerst allerdings nicht als eigenständiges Konsumprodukt angeboten, sondern als zentrales Infotainment-System im kommenden Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7 der Premium-Marke Fang Cheng Bao integriert. Dieser soll laut "CHIP" noch in diesem Jahr in China auf den Markt kommen, in Europa sei eine spätere Einführung unter dem Namen "Denza" geplant.

Besonders interessant: Das neue BYD-Tablet wurde vollständig intern entwickelt, was es dem chinesischen Autogiganten erlaubt, Hard- und Software optimal aufeinander abzustimmen. Zugute kommt BYD dabei seine Erfahrung als Apple-Zulieferer. Laut "CHIP" liefert BYD bereits seit Jahren Komponenten für Apple-Produkte und montiere mittlerweile geschätzt jedes dritte iPad.

Laut "Phandroid.com" ermögliche das Tablet einen modularen Einsatz: Es könne vom Fahrzeugdock abgenommen werden und biete unterschiedliche Betriebsmodi, ähnlich wie es beim Google Pixel der Fall sei. Darüber hinaus unterstütze es Multi-Screen-Kollaboration und erlaube eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Tablet und Fahrzeug, wodurch die Nutzererfahrung erheblich verbessert werden soll.

Integration in das Tai 7 SUV

Mit der Integration des Tablets in den Tai 7 SUV erweitert BYD sein Produktportfolio gezielt. Der Tai 7, der voraussichtlich im vierten Quartal 2025 auf den Markt kommt, ist das zweite Modell der Tai-Serie und richtet sich laut "CNEVPost" stärker an urbane Fahrbedürfnisse. Durch die Einführung eines eigenen Tablets zeigt BYD nicht nur Innovationsbereitschaft, sondern auch den Willen, das Nutzererlebnis im Fahrzeug technologisch neu zu definieren.

Das könnte sich für den Konzern in Zukunft auch finanziell kräftig auszahlen, denn laut "Bloomberg Intelligence" dürften "Smart Vehicles" bis zum Jahr 2030 jährlich 742 Milliarden US-Dollar in der automobilen Wertschöpfungskette generieren.

Technische Details und Ausblick

Technische Details zu Display, Prozessor oder Betriebssystem des Tablets wurden bislang nicht veröffentlicht. Analysten erwarten jedoch, dass das Gerät das Infotainment-Erlebnis im Tai 7 entscheidend verbessern wird und BYD damit eine klare Abgrenzung zu Konkurrenzlösungen wie Apple CarPlay oder Android Automotive schafft.

Mit dieser Entwicklung setzt BYD einen strategischen Schritt, um sich sowohl im Automobil- als auch im Elektroniksektor als technologischer Vorreiter zu positionieren. Beobachter rechnen damit, dass das Tablet in Zukunft möglicherweise auch in weiteren Modellen des Unternehmens zum Einsatz kommen könnte.

So reagiert die BYD-Aktie

An der Börse in Hongkong gab die BYD-Aktie am Donnerstag letztlich um 0,78 Prozent auf 114,10 HKD nach. Damit bleibt die BYD-Aktien weiterhin in einer Schwächephase, die nun schon mehrere Wochen andauert. So hat das Papier auf Sicht von einem Monat rund 5,15 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com

