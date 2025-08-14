DAX24.441 +0,3%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1684 +0,3%Öl66,45 -0,7%Gold3.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Belastung für Chipsektor?

Applied Materials-Aktie sackt ab: Ausblick von Applied Materials enttäuscht

15.08.25 11:55 Uhr
NASDAQ-Titel Applied Materials-Aktie mit Kursrutsch: Enttäuschender Ausblick | finanzen.net

Die Aktien von Applied Materials steuern am Freitag wegen eines enttäuschenden Ausblicks auf einen deutlichen Kursrutsch zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
138,00 EUR -23,96 EUR -14,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
764,50 EUR -54,50 EUR -6,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
720,00 EUR -3,90 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen

In New York knickte ihr Kurs im vorbörslichen Handel um 14,76 Prozent auf 160,45 US-Dollar ein. Damit könnten sie auch zu einer Belastung für den Chipsektor insgesamt werden, der an der Nasdaq-Börse von großer Bedeutung ist. Zumindest gerieten die Konkurrenten des Branchenausrüsters, wie Lam Research und KLA, vorbörslich dort auch mit bis zu sechs Prozent Minus ebenfalls unter Druck.

Wer­bung

Die Zahlen des dritten Geschäftsquartals kamen am Markt gut an, doch enttäuschte der Hersteller von Chipfertigungsanlagen mit der Umsatz- und Gewinnprognose für das Schlussquartal. Laut Tammy Qiu von der Berenberg Bank ist der Ausblick "viel schlechter als erwartet". Sie verweist dabei wie das Unternehmen selbst auf die Geschäfte in China, aber auch ausbleibende Exportlizenzen und zeitliche Verschiebungen bei den Investitionen der Chipindustrie.

Laut Timothy Arcuri von der Schweizer Bank UBS könnten Anleger daraus ableiten, dass "branchenweit etwas nicht stimmt", doch er selbst geht eher davon aus, dass die Ursachen unternehmensspezifisch sind. In den letzten Jahren habe Applied Materials in China eine sehr gute Entwicklung genommen und dies kehre sich nun um, während inländische Anbieter in China Marktanteile gewännen. Für unternehmensspezifische Probleme spreche auch, dass der Marktanteil in China von Lam Research etwa wieder wachse und der von KLA sich stabil entwickele. Der Experte bevorzugt daher Aktien wie die von Lam gegenüber Applied Materials.

/tih/mis/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Applied Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Applied Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Applied Materials Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Applied Materials Inc.

DatumRatingAnalyst
19.05.2023Applied Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2021Applied Materials KaufenDZ BANK
16.08.2019Applied Materials HoldCraig Hallum
16.08.2019Applied Materials OutperformCowen and Company, LLC
17.05.2019Applied Materials BuyB. Riley FBR
DatumRatingAnalyst
19.05.2023Applied Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2021Applied Materials KaufenDZ BANK
16.08.2019Applied Materials OutperformCowen and Company, LLC
17.05.2019Applied Materials BuyB. Riley FBR
17.05.2019Applied Materials OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
16.08.2019Applied Materials HoldCraig Hallum
16.11.2018Applied Materials NeutralB. Riley FBR
29.10.2018Applied Materials NeutralB. Riley FBR
01.10.2018Applied Materials HoldDeutsche Bank AG
16.02.2017Applied Materials Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.10.2015Applied Materials UnderperformRBC Capital Markets
22.07.2013Applied Materials verkaufenExane-BNP Paribas SA
26.03.2013Applied Materials verkaufenExane-BNP Paribas SA
12.12.2012Applied Materials underperformExane-BNP Paribas SA
19.11.2012Applied Materials underperformExane-BNP Paribas SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Applied Materials Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen