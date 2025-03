Amazon-Deal

Die Applied Optoelectronics-Aktie profitiert am heutigen Freitag stark von einer Optionsvereinbarung mit Amazon.

• Applied Optoelectronics schließt Vereinbarung mit Amazon

• Option zum Erwerb von Applied Optoelectronics-Aktien

• Analyst bezeichnet Deal als "äußerst vorteilhaft"

Die Applied Optoelectronics-Aktie legt am Freitag an der US-Techbörse NASDAQ zeitweise um 40,71 Prozent auf 22,33 US-Dollar zu. Kurstreiber ist vor dem Wochenende die Nachricht, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung mit Amazon bekannt gegeben hat. Die Amazon-Aktie notiert derweil 1,65 Prozent höher bei 197,09 US-Dollar.

Optionsvereinbarung mit Amazon

Applied Optoelectronics teilte in einer kürzlich eingereichten SEC-Mitteilung mit, dass der US-Techriese Amazon eine Option zum Erwerb von bis zu 7.945.399 Anteilsscheinen zu einem Ausübungspreis von 23,6954 US-Dollar erhalten hat. Die Vereinbarung trat gestern, am 13. März 2025, in Kraft. "1.324.233 Optionsaktien sind am Tag der Ausgabe unverfallbar, wobei der Restbetrag im Laufe der Zeit auf der Grundlage von diskretionären Käufen durch oder im Namen von Amazon und seinen verbundenen Unternehmen bis zu einem Gesamtwert von 4 Milliarden US-Dollar unverfallbar wird", heißt es in Applied Optoelectronics Mitteilung. Die Option ist bis zum 13. März 2035 ausübbar.

Analyst unterstreicht Bedeutung des Deals

Rosenblatt-Analyst Mike Genovese äußerte sich positiv zu der Vereinbarung und unterstrich die strategische Bedeutung der Vereinbarung für Applied Optoelectronics. Er bezeichnete den Deal als "äußerst vorteilhaft, da Kritiker nicht mehr behaupten können, dass AAOI keine großen Kunden für 400G- und 800+G-Transceiver hat und zu spät auf den Markt kommt". Es sei seiner Meinung nach "eine wichtige Bestätigung, dass AAOI positiv am Markt für 800+G-Transceiver für KI teilnehmen wird".

Das erwarten Analysten für die Applied Optoelectronics-Aktie

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten vier Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Applied Optoelectronics abgegeben. Von diesen empfehlen drei Analysten die Aktie zum Kauf, während ein Analyst ein Hold-Rating abgegeben hat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,00 US-Dollar und damit 89 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 15,87 US-Dollar (Stand: 13.03.2025). Das höchste Kursziel liegt gar bei 40,00 US-Dollar, während das niedrigste bei 13,00 US-Dollar liegt.

