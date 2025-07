So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag

Rohstoffe im Blick

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel

Um 13:13 Uhr lag der Goldpreis bei 3.345,51 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Mittag 0,19 Prozent höher als am Vortag (3.339,21 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 0,72 Prozent auf 36,34 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 36,08 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 3,34 Prozent auf 1.391,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.346,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.123,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.103,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,81 Prozent.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 1,01 Prozent auf 67,96 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 67,11 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Mittwochmittag hinzu. Um 1,22 Prozent auf 66,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 65,45 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit Verlusten. Um 13:00 Uhr notiert der Kakaopreis -1,29 Prozent niedriger bei 5.673,00 Britische Pfund. Am Vortag stand der Preis bei 5.733,00 Britische Pfund.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,59 Prozent auf 267,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 269,20 US-Dollar.

Indes gewinnt der Weizenpreis hinzu. Für den Weizenpreis geht es nach 194,50 Euro am Vortag auf 195,25 Euro nach oben (+0,39Prozent).

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,89 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,16 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,53 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,42 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Rapspreis Verluste. Um 12:59 Uhr fällt der Rapspreis um -0,11 Prozent auf 462,25 Euro. Am Vortag standen noch 462,75 Euro an der Tafel.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 61,55 US-Dollar am Vortag auf 62,08 US-Dollar nach oben (+0,86Prozent).

Redaktion finanzen.net