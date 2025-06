Goldpreis: Rückschlag für Anleger nach starkem Vortages-Kurssprung

Goldpreis und Ölpreis

Nach dem gestrigen Kurssprung um mehr als zwei Prozent wechselte der Goldpreis in den Konsolidierungsmodus und fiel etwas zurück.

von Jörg Bernhard



Dies war u.a. auf die leichte Erholungstendenz des Dollars zurückzuführen. Als Reaktion die auf zunehmenden Handelsspannungen und geopolitischen Risiken nahm am Tag zuvor das Interesse verunsicherter Investoren an Gold deutlich zu. Die Marktakteure blicken nun gespannt auf ein mögliches Treffen zwischen Präsident Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, nachdem das Weiße Haus bestätigte, dass die beiden Staatschefs voraussichtlich noch in dieser Woche miteinander sprechen werden. Unterdessen hielten Russland und die Ukraine am Montag ihre zweite Runde direkter Friedensgespräche ab, nachdem sich die Kampfhandlungen deutlich verschärft hatten - allerdings ohne nennenswerte Fortschritte in Richtung einer Konfliktlösung. Am Nachmittag wird jenseits des Atlantiks mit der Bekanntgabe der offenen Stellen der Zahlenreigen zur Entwicklung des US-Arbeitsmarkts eröffnet. Sollte sich der US-Arbeitsmarkt schwächer als erwartet entwickeln, wäre dies als weiteres Kaufargument für die Krisenwährung zu interpretieren.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 11,00 auf 3.386,20 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Angebotssorgen überwiegen

Anhaltende geopolitische Spannungen verstärken derzeit die Sorge über ein knappes globales Angebot. Zudem erklärte ein iranischer Diplomat am Montag, dass Iran bereit sei, einen US-Vorschlag zur Beilegung des jahrzehntealten Atomstreits abzulehnen, da dieser Teherans Interessen widerspreche. Die Angebotslage wird zusätzlich durch einen Waldbrand in Alberta, Kanada, belastet, der zur vorübergehenden Stilllegung einiger Öl- und Gasförderanlagen geführt hat. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerrückgang um 4,3 Millionen Barrel gemeldet.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,29 auf 62,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 64,84 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net