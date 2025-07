Starke Performance

Die Palantir-Aktie hat volatile Handelstage hinter sich. Die Rally dürfte aber weitergehen, glauben Experten.

• Palantir mit starker Jahresperformance

• Technisch bedingte Volatilität

• Bewertungsniveau bleibt hoch



Die Palantir-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf rund 75 Prozent zugelegt und damit nicht nur den breiten Markt deutlich geschlagen, sondern sich auch zum stärksten Titel im S&P 500 entwickelt. Aktuell durchlebt die Palantir-Aktie jedoch eine extreme Achterbahnfahrt mit dramatischen Kursschwankungen. Nach einem schockierenden 9-Prozent-Einbruch Ende Juni folgte eine blitzschnelle Erholung um 5 Prozent, die jedoch rasch wieder verpuffte. Trotz dieser Volatilität bleibt die fundamentale Erfolgsgeschichte intakt.

Palantir-Aktie: Analysten sehen Rally trotz Achterbahnfahrt intakt

Der dramatische Kursrückgang am 27. Juni 2025 hatte keine negativen Unternehmensnachrichten als Ursache. Wie Analysten betonen, handelte es sich um einen rein technischen Effekt, ausgelöst durch massive Index-Umschichtungen. Palantir wurde aus dem Russell 2000 entfernt und gleichzeitig in den prestigeträchtigeren Russell 1000-Index aufgenommen. Diese Umstellung zwang passive Indexfonds zu entsprechenden Anpassungen ihrer Portfolios, was erheblichen Verkaufsdruck erzeugte.

Zweifel am Geschäftsmodell oder negative Aussichten für das Unternehmen gehen mit den jüngsten Marktturbulenzen nicht einher.

Spektakuläres Geschäftswachstum treibt Palantir-Rally weiter an

Die beeindruckende Performance der Palantir-Aktie basiert auf handfesten Geschäftserfolgen. Im ersten Halbjahr 2025 konnte das Unternehmen sein Vertragsvolumen um erstaunliche 239 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Besonders bemerkenswert: Die Anzahl der Millionen-Dollar-Deals hat sich verdoppelt, was das wachsende Vertrauen großer Konzerne in Palantirs KI-Technologien eindrucksvoll belegt.

Das Management zeigte sich entsprechend optimistisch und hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 3,89 bis 3,902 Milliarden US-Dollar angehoben. Für das zweite Quartal wird ein Umsatz von 936 Millionen US-Dollar erwartet, was allerdings eine leichte Abschwächung des Wachstumstempos bedeuten würde.

Hohe Bewertung sorgt für anhaltende Nervosität bei Anlegern

Trotz der überzeugenden Geschäftsentwicklung bleibt die Bewertung der Palantir-Aktie auf einem sehr hohen Niveau, was zu einer gewissen Nervosität unter Anlegern führt. Dies erklärt die häufigen Wechsel zwischen Kursanstiegen und Gewinnmitnahmen. Die jüngste Erholung nach dem technisch bedingten Rücksetzer zeigt jedoch, dass das grundsätzliche Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell und die Wachstumsstory weiterhin besteht.



