Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Palantir. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 134,27 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Palantir nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 134,27 USD. Die Palantir-Aktie legte bis auf 135,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.915.174 Palantir-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,22 USD) erklomm das Papier am 27.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Bei einem Wert von 21,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 84,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palantir-Aktie.

Am 05.05.2025 äußerte sich Palantir zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 883,86 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 634,34 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 11.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,581 USD je Aktie in den Palantir-Büchern.

