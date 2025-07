DAX aktuell

Nach seiner zweitägigen Stabilisierung sind am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang wieder Verluste zu beobachten. Diese fallen jedoch zunächst moderat aus, dann verschärft sich der Abwärtsdruck. Seinen Wochenverlust würde der DAX damit dennoch ausweiten.

Der DAX eröffnete den letzten Handelstag der Woche mit einem Abschlag von 0,42 Prozent bei 23.833,14 Punkten. Auch im weiteren Verlauf verleibt er in der Verlustzone und die Abgaben werden immer größer.

Am Donnerstag konnte der deutsche Leitindex seinen Stabilisierungskurs noch fortsetzen und ging letztlich 0,61 Prozent fester bei 23.934,13 Zählern aus dem Handel.

DAX-Rekord bleibt weiter außer Reichweite

Ein neuer Rekord für den deutschen Leitindex bleibt aktuell weiterhin fern: Am 5. Juni hatte der DAX nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte er an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Neue Rekorde bei US-Indizes

In den USA haben am Donnerstag starke Arbeitsmarktdaten Konjunkturoptimismus entfacht und die Börsen nach oben getrieben. Die Rekorde in den NASDAQ-Indizes in den USA fielen dabei am Vorabend mit dem Ende des europäischen Handels zusammen. Weiteren Schub gab es nicht mehr und an diesem Freitag wird in Übersee aufgrund des "Unabhängigkeitstages" nicht gehandelt.

Frist im Zollstreit rückt immer näher

Derweil wird das Zeitfenster kleiner für einen Zolldeal der EU mit den USA. US-Präsident Trump will ab dem 9. Juli weitere Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten lassen, wenn die Europäer ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommen. Laut Trump könnte seine Regierung bereits ab Freitag damit beginnen, Handelspartner per Brief über die künftige Höhe der zu entrichtenden Importzölle zu informieren, die dann ab 9. Juli gelten sollen.

Dass Trump daneben sein als "Big Beautiful Bill" bekanntes US-Steuergesetz durch den Kongress gebracht hat, dürfte derweil hierzulande nicht für Impulse sorgen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires