Die Aktie von Palantir geriet zuletzt stark unter Druck. Ein Bericht über mögliche Spionage-Vorwürfe, Kursschwankungen & Co. sorgen für Verunsicherung an den Märkten.

• Palantir-Aktie verliert über 7 Prozent an Wert

• Unternehmen dementiert Spionage-Vorwürfe energisch

• Langfristiger Aufwärtstrend bleibt bisher intakt



Die Aktie von Palantir büßte an der NASDAQ am Vortag massiv ein: Bis Handelsende ging es um 7,77 Prozent nach unten auf 119,91 US-Dollar - zunächst ohne ersichtlichen Grund. Am Freitag könnte sich die Aktie davon womöglich zumindest teilweise erholen, denn vorbörslich geht es zeitweise um 2,51 Prozent auf 122,93 US_Dollar aufwärts.

Spionage-Vorwürfe wirken nach

Schuld an dem jüngsten Kursrücksetzer könnte womöglich aber noch ein Bericht der New York Times gewesen sein, in dem Palantir Spionage vorgeworfen wurde. Demzufolge soll das US-amerikanische Softwareunternehmen, das sich auf Datenanalyse und künstliche Intelligenz spezialisiert hat, der Trump-Regierung mit seiner Plattform Foundry dabei helfen, sensible Informationen über US-Bürger zu sammeln. Palantir dementierte diese Vorwürfe zwar entschieden, sie seien "offensichtlich unwahr", betonte das Unternehmen auf X. Konkret hieß es: "Palantir sammelt niemals Daten, um Amerikaner unrechtmäßig zu überwachen, und unsere Foundry-Plattform verfügt über fein abgestufte Sicherheitsmechanismen. Wenn die Fakten auf der Seite der New York Times wären, hätte sie nicht nötig gehabt, die Wahrheit zu verdrehen".

The recently published article by the New York Times is blatantly untrue.



Palantir never collects data to unlawfully surveil Americans, and our Foundry platform employs granular security protections. If the facts were on its side, the New York Times would not have needed to… - Palantir (@PalantirTech) June 3, 2025

Dennoch sorgte der Bericht für Verunsicherung unter den Anlegern.

Langfristiger Aufwärtstrend intakt

Am Donnerstagabend schienen sich die Marktteilnehmer aber bereits wieder beruhigt zu haben, so ging es nachbörslich um 1,43 Prozent nach oben auf zuletzt 121,62 US-Dollar. Der langfristige Trend scheint damit vorerst weiterhin intakt zu sein und der jüngste Kursrückschlag vielmehr der allgemeinen Volatilität geschuldet als konkreten Nachrichten. Seit Jahresstart hat das Palantir-Papier bereits um mehr als 58 Prozent zulegen können, auf Ein-Jahressicht beträgt das Kursplus sogar stolze 404,04 Prozent. Das Unternehmen profitiert weiterhin von stabilen Regierungsaufträgen und einem wachsenden Interesse an KI-gestützter Datenanalyse.

Auf TipRanks zeigt sich hingegen ein gemischtes Bild: Während lediglich drei von insgesamt 18 bewertenden Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, sprechen elf eine Halteempfehlung aus. Vier Analysten würden unterdessen zum Verkauf der Anteilsscheine raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100,13 US-Dollar, was einem Abwärtspotenzial von rund 16,5 Prozent verglichen mit dem jüngsten Schlusskurs gleichkommen würde.

