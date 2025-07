Notierung im Fokus

Palantir Aktie News: S&P 500 Aktie Palantir gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

21.07.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Palantir gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Palantir-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 154,20 USD.

Die Palantir-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 154,20 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palantir-Aktie bisher bei 154,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.234.252 Palantir-Aktien. Bei 155,67 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palantir-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 86,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Nachdem Palantir seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.05.2025 lud Palantir zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte Palantir ebenfalls ein EPS von 0,04 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Palantir 883,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 634,34 Mio. USD erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 04.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Palantir rechnen Experten am 10.08.2026. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,581 USD je Palantir-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Palantir-Aktie Palantir-Aktie klettert auf Rekordhoch: Das treibt den KI-Giganten weiter an Palantir-Aktie auf Allzeithoch: KI-Strategie, Analystenlob und neue Partnerschaften treiben an Anthropic, Google, OpenAI und Elon Musks xAI: Pentagon vergibt Millionenaufträge für KI an US-Techfirmen

