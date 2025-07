Goldpreis fällt trotz Krisen - Platin überrascht Anleger

Der Juni brauchte eine unerwartete Entwicklung am Edelmetallmarkt: Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen in der Ukraine und einem militärischen Schlagabtausch zwischen Israel, dem Iran und den USA gab der Goldpreis nach. In US-Dollar verlor das Edelmetall rund 0,5 Prozent, in Euro sogar 4 Prozent.

Anders Platin: Das Edelmetall legte im Juni deutlich zu - plus 24 Prozent, getrieben von Produktionsausfällen in Südafrika und einem anhaltenden Angebotsdefizit. Im neuen philoroTV-Monatsupdate erklärt Moderator Joachim Brandl die Hintergründe dieser Entwicklungen, geht auf eine spannende Theorie zur Marktreaktion auf Krisen ein und beleuchtet die aktuellen Inflationszahlen sowie Wirtschaftsaussichten. Jetzt Video ansehen: https://philoro.de/news/monatsupdate-juni-2025



