Strategische Fragen

Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen

14.08.25 12:22 Uhr
Rheinmetall-Aktie im Aufwind: Personalchefin geht | finanzen.net

Rheinmetall bekommt eine neue Personalvorständin.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.633,00 EUR 34,00 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der DAX-Konzern mitteilte, verlässt Ursula Biernert-Kloß das Unternehmen nach knapp einem Jahr im Vorstand zum Ende des Monats wegen "unterschiedlicher Vorstellungen hinsichtlich strategischer Fragestellungen". Ihre Nachfolgerin wird Vera Saal, derzeit Executive Vice President Labour Relations, die zum 1. September berufen wurde. Biernert-Kloß sitzt erst seit dem 1. Oktober 2024 im Vorstand.

Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,97 Prozent höher bei 1.628,50 Euro.

DOW JONES

