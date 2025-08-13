Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen
Rheinmetall bekommt eine neue Personalvorständin.
Werte in diesem Artikel
Wie der DAX-Konzern mitteilte, verlässt Ursula Biernert-Kloß das Unternehmen nach knapp einem Jahr im Vorstand zum Ende des Monats wegen "unterschiedlicher Vorstellungen hinsichtlich strategischer Fragestellungen". Ihre Nachfolgerin wird Vera Saal, derzeit Executive Vice President Labour Relations, die zum 1. September berufen wurde. Biernert-Kloß sitzt erst seit dem 1. Oktober 2024 im Vorstand.
Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,97 Prozent höher bei 1.628,50 Euro.
DOW JONES
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
