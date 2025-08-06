Rheinmetall-Analyse: UBS AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Experten-Einschätzung

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Analyst Sven Weier rät in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, nicht nach hinten zu schauen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei zwar etwas schwach ausgefallen, aber das sei zu erwarten gewesen. Die Bestätigung der Jahresziele und Rheinmetalls Aussage, diese später womöglich zu erhöhen, seien beruhigend.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:33 Uhr ging es um 5,2 Prozent auf 1.690,00 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 30,18 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 282.117 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 176,4 Prozent nach oben. Rheinmetall dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren.

