OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Messe ...

Messe BERUFSBILDUNG: vbm würdigt Bayerns beste Auszubildende aus der
Metallindustrie mit Quabi-Preis / Brossardt: "Bedarf an
Nachwuchskräften bleibt hoch - Engagement zahlt sich aus"
München (ots) - Der vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie
e. V. ehrt heute im Rahmen der Messe BERUFSBILDUNG in Nürnberg gemeinsam mit
Ulrike Scharf MdL, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, die zwei
besten Auszubildenden in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie mit dem
Quabi-Preis. Er ist mit 1.500 Euro dotiert und wird aus Mitteln der
Otto-Meyer-Stiftung finanziert. Der vbm trägt diese Stiftung. Im Rahmen der
Preisverleihung betont vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Mit der
Auszeichnung würdigen wir unsere Azubis in der M+E-Industrie, die sich durch
herausragende Leistungen beim qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss,
kurz Quabi, hervorgetan haben. Der Bedarf unserer Unternehmen an gut
qualifizierten und motivierten Nachwuchskräften bleibt weiter hoch. Wir möchten
zeigen, dass Engagement sich stets auszahlt. Darum haben wir diese Auszeichnung
ins Leben gerufen."
Der vbm verleiht den Quabi-Preis bereits zum 36. Mal. Er wird ausschließlich an
Schülerinnen und Schüler mit dem besten qualifizierenden Mittelschulabschluss
("Quabi") vergeben. Die Jugendlichen werden für den Preis auf Antrag ihrer
jeweiligen Mittelschule in Betracht gezogen. "Das macht den Preis einzigartig",
führt Brossardt aus und ergänzt: "Wir möchten mit der Preisverleihung das
Augenmerk gezielt auf die Jugendlichen in den Mittelschulen lenken und die
Bedeutung der beruflichen Bildung herausstellen. Schließen sie ihre Ausbildung
erfolgreich ab, warten in der bayerische M+E Industrie hervorragende
Karriereperspektiven auf sie".
In diesem Jahr geht der Preis für die beste Ausbildungsleistung an zwei
industrielle Metallberufe. Ein Preis geht an Sebastian Wollinger, ausgebildet
zum Konstruktionsmechaniker bei MAN Energy Solutions SE (jetzt Everllence SE) in
Deggendorf mit einer Abschlussnote von 1,05. Die zweite Auszeichnung erhält Max
Pornschlegel, der zum Konstruktionsmechaniker bei Karl-Eugen-Fischer-GmbH
(jetzt Fischer TireTech Germany GmbH) ausgebildet wurde und eine Abschlussnote
von 1,25 erreicht hat. "Als rohstoffarmes Land ist für uns Bildung die
wichtigste Ressource. Gut qualifizierte, engagierte Nachwuchstalente wie die
beiden Preisträger sind unsere Zukunft. Wir gratulieren ihnen ganz herzlich und
wünschen ihnen viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg", betont Brossardt
abschließend.
Ulrike Scharf MdL, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales : "Was der
vbm hier auf die Beine stellt, ist stark und wichtig. Dieser Preis zeigt, wie
wertvoll eine duale Ausbildung ist. Wer eine Ausbildung macht, steigt direkt ins
Berufsleben ein - mit Sicherheit, echten Karrierechancen und fairer Bezahlung.
Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich. Ihr alle
zeigt, dass man mit einer Ausbildung durchstarten kann. Seid stolz auf eure
starken Leistungen. Ihr seid echte Vorbilder für andere Azubis."
