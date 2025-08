Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Quartalsbilanz in Sicht

Demnächst wird Rheinmetall die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Rheinmetall wird am 07.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rheinmetall im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,43 EUR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,60 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 29,36 EUR, gegenüber 16,51 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 12,65 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 9,75 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net