Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr

08.12.25 10:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.560,00 EUR 22,00 EUR 1,43%
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 04:16 ET (09:16 GMT)

