Rheinmetall erhält Munitionsauftrag von Bundeswehr
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag für Panzermunition im Wert von mehreren hundert Millionen Euro erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben die deutschen Streitkräfte weitere Gefechts- und Übungsmunition unterschiedlicher Ausführungen im Kaliber 120mm x 570 aus einem bestehenden Rahmenvertrag aus dem Jahr 2023 geordert. Dieser Vertrag hat ein Gesamtvolumen von rund 4 Milliarden Euro.
December 08, 2025 04:16 ET (09:16 GMT)
Datum
Rating
Analyst
03.12.2025
Rheinmetall Buy
UBS AG
24.11.2025
Rheinmetall Market-Perform
Bernstein Research
24.11.2025
Rheinmetall Overweight
Barclays Capital
24.11.2025
Rheinmetall Overweight
JP Morgan Chase & Co.
20.11.2025
Rheinmetall Kaufen
DZ BANK
