Rheinmetall-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank AG-Analyst Christoph Laskawi hat eine ausführliche Untersuchung des Rheinmetall-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe zwar mit Blick auf den Gewinn und den Barmittelfluss enttäuscht, aber den Ausblick bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Insofern sei der Anlagehintergrund intakt.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:18 Uhr 2,8 Prozent auf 1.687,00 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 15,59 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 128.045 Rheinmetall-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 175,9 Prozent aufwärts. Experten rechnen am 06.11.2025 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025.

