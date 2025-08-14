DAX24.435 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Kursziel unverändert

Netflix-Aktie freundlich: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform'

15.08.25 11:49 Uhr
NASDAQ-Aktie Netflix in Grün: Bernstein belässt Einstufung für Netflix unverändert

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.052,40 EUR -2,80 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe sich von alten Branchengrößen ab, die stark von ihren eigenen Produktionssparten abhängig seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix hingegen verfolge einen breit gefächerten Ansatz für seine Videoinhalte unter eigenem Namen. Netflix mische dabei Finanzierung, Exklusiv-Lizenzen und Co-Produktionen, um immer neu Hits zu liefern. Dieses Modell optimiere Kosten, diversifiziere Risiken und führe zu Kundentreue.

Die Netflix-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,19 Prozent höher bei 1.232,90 US-Dollar.

/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

