Netflix-Aktie freundlich: Bernstein belässt Netflix auf 'Outperform'
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix belassen.
Werte in diesem Artikel
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Der Streaminganbieter habe sich von alten Branchengrößen ab, die stark von ihren eigenen Produktionssparten abhängig seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix hingegen verfolge einen breit gefächerten Ansatz für seine Videoinhalte unter eigenem Namen. Netflix mische dabei Finanzierung, Exklusiv-Lizenzen und Co-Produktionen, um immer neu Hits zu liefern. Dieses Modell optimiere Kosten, diversifiziere Risiken und führe zu Kundentreue.
Die Netflix-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,19 Prozent höher bei 1.232,90 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 04:17 / UTC
