DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,45 -2,1%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.173 +0,4%Euro1,1673 +0,2%Öl66,63 -0,4%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ohne klare Richtung -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- thyssenkrupp, Adyen, BVB im Fokus
Top News
Finanzblogger optimistisch: NVIDIA-Aktie wird nach Quartalszahlen steigen Finanzblogger optimistisch: NVIDIA-Aktie wird nach Quartalszahlen steigen
Apple zündet Comeback-Doppelschlag! Rückkehr des Blutsauerstoff-Feature und große KI-Produktoffensive! Apple zündet Comeback-Doppelschlag! Rückkehr des Blutsauerstoff-Feature und große KI-Produktoffensive!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwache Konjunktursignale

Dämpfer für Chinas Konjunktur: Industrieproduktion und Einzelhandel schwach

15.08.25 08:20 Uhr
China-Wirtschaft unter Druck: Industrie verliert Tempo, Einzelhandel enttäuscht Anleger | finanzen.net

In China hat sich die Industrieproduktion im Juli überraschend stark abgeschwächt.

Die Produktion der Industriebetriebe legte im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent zu, wie das chinesische Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Im Vormonat war die Fertigung noch deutlich stärker gestiegen, um 6,8 Prozent.

Wer­bung

Analysten hatten mit einer schwächeren Produktion in den Industriebetrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gerechnet. Sie hatten für Juli aber im Schnitt nur einen Rückgang der Wachstumsrate auf 6,0 Prozent erwartet.

Deutlich schwächer fiel im Juli auch das Umsatzwachstum im Einzelhandel aus. Hier stiegen die Erlöse um 3,7 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vormonat. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 4,6 Prozent gerechnet. Auch die Sachinvestitionen enttäuschten.

/jkr/jha/

PEKING (dpa-AFX)

Bildquellen: My Life Graphic / Shutterstock.com, ArtisticPhoto / Shutterstock.com