Deutsche Euroshop-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse
Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert.
Werte in diesem Artikel
Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen.
Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres hingegen um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.
Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.
Baader Bank belässt Deutsche Euroshop auf 'Add' - Ziel 21 Euro
Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen.
Die Euroshop-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,21 Prozent schwächer bei 18,94 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX) / MÜNCHEN (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Euroshop
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Euroshop
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Euroshop News
Bildquellen: Deutsche Euroshop
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:36
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:31
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|12.06.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|03.04.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|28.03.2025
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:36
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.05.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.04.2025
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.03.2023
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
|16.08.2022
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
|12.08.2022
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
|26.07.2022
|Deutsche Euroshop Sell
|Warburg Research
|13.06.2022
|Deutsche Euroshop Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Euroshop AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen