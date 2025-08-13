DAX24.286 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
Rally geht weiter

TUI-Aktie weiter im Aufwind: Analysten uneins nach Quartalszahlen und Prognoseanpassung

14.08.25 12:54 Uhr
Trotz Analysten-Streit: Startet die TUI-Aktie jetzt die Mega-Rally? | finanzen.net

Nach der Veröffentlichung der Drittquartalszahlen und einer angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zeigen sich Analysten uneinig in ihrer Bewertung der TUI-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,90 EUR 0,40 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Analysten bewerten die TUI-Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen
• Das über den Erwartungen liegende operative Ergebnis des Reisekonzerns wurde positiv aufgenommen
• TUI hob die Prognose für das bereinigte EBIT an

Analysten-Stimmen nach der Bilanz

Die US-Bank JPMorgan bestätigte ihre Einstufung "Overweight" und ein Kursziel von 12 Euro nach der Zahlenvorlage. Später am Tag hob die Bank ihr Ziel auf 13 Euro an, um dem angehobenen Ausblick Rechnung zu tragen. Das Analysehaus Jefferies behielt sein Urteil "Hold" bei einem Kursziel von 8,20 Euro bei. In einer Nachbetrachtung wurde angemerkt, dass sich das Sommergeschäft in Deutschland bei TUI leicht verschlechtert habe, während Buchungen für den Winter bereits eine steigende Preissetzung zeigten.

Die Schweizer Großbank UBS hielt an ihrer "Neutral"-Einstufung und dem Kursziel von 8 Euro fest. In einer ersten Reaktion lobte Analyst Cristian Nedelcu das operative Ergebnis als positive Überraschung, während die Umsätze im Rahmen der Erwartungen lagen. Bernstein Research behielt die Bewertung "Market-Perform" und ein Kursziel von 7,90 Euro bei. Obwohl die Quartalszahlen als stark beurteilt wurden, blieben laut Analyst Richard Clarke Fragen bezüglich der Nachfrage im Kerngeschäft.

Nachdem die TUI-Aktie bereits gestern im XETRA-Handel um mehr als 8 Prozent steigen konnte, geht es heute zeitweise nochmal um 4,32 Prozent auf 8,93 Euro nach oben.

Historische und aktuelle Analysten-Ratings

Ein Blick auf die Entwicklung der Analysteneinschätzungen zeigt, dass die Mehrheit der Experten die TUI-Aktie weiterhin positiv oder neutral beurteilt. Aktuell bestehen vier Kauf- und drei Halten-Empfehlungen. Im Vergleich dazu standen vor einem halben Jahr fünf Kauf-, drei Halten- und eine Verkauf-Empfehlung im Raum. Vor einem Jahr war das Verhältnis ähnlich. Dies deutet auf einen stabilen, aber leicht abgeschwächten Optimismus unter den Analysten hin.

Wichtigste Kennzahlen der Bilanz

TUI konnte im dritten Geschäftsquartal 2024/25 sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis stärker als erwartet steigern. Der Umsatz wuchs um sieben Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg um 38 Prozent auf 321 Millionen Euro und erreichte damit den höchsten Wert seit der Fusion 2014. Der Gewinn für die Aktionäre lag bei 183 Millionen Euro, deutlich über den 52 Millionen Euro des Vorjahres.

Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet TUI nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 Prozent, eine Reduzierung von den zuvor in Aussicht gestellten bis zu 10 Prozent. Gleichzeitig wurde die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) auf ein Wachstum von 9 bis 11 Prozent angehoben, nachdem zuvor 7 bis 10 Prozent angestrebt wurden. Diese Verbesserung wird vor allem von den konzerneigenen Hotel- und Kreuzfahrtsparten getragen. Die Nettoverschuldung sank um 0,2 Milliarden auf 1,9 Milliarden Euro.

Redaktion finanzen.net

