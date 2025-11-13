Deutsche Euroshop Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURKGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Symbol DUSCF
Deutsche Euroshop Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen und einer Präzisierung der Jahresprognose mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Add" belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz am Freitag. Seine Schätzungen hätten bereits vor der Zahlenvorlage unter den Markterwartungen gelegen, sodass es nur einen geringen Revisionsbedarf gebe./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Euroshop
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Add
|Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
18,58 €
|Abst. Kursziel*:
13,02%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
18,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,06%
|
Analyst Name:
Gerhard Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
|09:31
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
