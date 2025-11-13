DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Deutsche Euroshop Aktie

18,74 EUR +0,10 EUR +0,54 %
STU
Marktkap. 1,42 Mrd. EUR

KGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN 748020

ISIN DE0007480204

Symbol DUSCF

Deutsche Euroshop Add

09:31 Uhr
Deutsche Euroshop Add
Deutsche Euroshop AG
18,74 EUR 0,10 EUR 0,54%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen und einer Präzisierung der Jahresprognose mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Add" belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Gerhard Schwarz am Freitag. Seine Schätzungen hätten bereits vor der Zahlenvorlage unter den Markterwartungen gelegen, sodass es nur einen geringen Revisionsbedarf gebe./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Add

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
18,58 €		 Abst. Kursziel*:
13,02%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
18,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,06%
Analyst Name:
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

09:31 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
19.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
18.08.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
15.08.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG

dpa-afx Bilanz im Blick Deutsche Euroshop-Aktie fällt dennoch: Mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025 Deutsche Euroshop-Aktie fällt dennoch: Mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025
dpa-afx ROUNDUP: Deutsche Euroshop macht mehr Gewinn - Prognosen für 2025 präzisiert
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop mit erwarteten Ergebnissen und positiven Impulsen
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Start des Montagshandels im Plus
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop with expected results and positive momentum
EQS Group EQS-NVR: Deutsche EuroShop AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop holds successful Annual General Meeting
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche EuroShop AG plans increase of planned dividend to EUR&#160;2.65 per share
EQS Group EQS-News: Deutsche EuroShop's first quarter on schedule - new impetus from investments
EQS Group EQS-News: Financial year 2024: 'Deutsche EuroShop is on a very good path.'
EQS Group EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
