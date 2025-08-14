Baader Bank

Deutsche Euroshop Add

08:31 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:48 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop