Deutsche Euroshop Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURKGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Symbol DUSCF
Deutsche Euroshop Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nah Halbjahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Erstmals seit Jahren habe die Portfoliobewertung ein positives Ergebnis geliefert, schrieb Andre Remke in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Betreiber von Einkaufszentren auf dem Weg zu den Jahreszielen./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 06:48 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Euroshop
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Add
|Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
18,92 €
|Abst. Kursziel*:
10,99%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
18,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,99%
|
Analyst Name:
Andre Remke
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
|08:31
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|12.06.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
