HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei zwar leicht hinter den Schätzungen der Privatbank zurückgeblieben, schrieb Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele aber erschienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte./rob/la/nas

