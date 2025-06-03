DAX 24.392 +0,1%ESt50 5.446 +0,2%Top 10 Crypto 16,67 -0,7%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.948 +0,2%Euro 1,1685 +0,3%Öl 66,45 -0,7%Gold 3.343 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J UnitedHealth 869561
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Deutsche Euroshop-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse Deutsche Euroshop-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Euroshop Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
18,86 EUR -0,04 EUR -0,21 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,44 Mrd. EUR

KGV 11,40 Div. Rendite 14,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 748020

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007480204

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DUSCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Euroshop Hold

12:36 Uhr
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Euroshop AG
18,86 EUR -0,04 EUR -0,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist sei zwar leicht hinter den Schätzungen der Privatbank zurückgeblieben, schrieb Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele aber erschienen erreichbar, da der Auslastungsgrad wieder steigen dürfte./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 08:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,92 €		 Abst. Kursziel*:
26,85%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,25%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Euroshop AG

12:36 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:31 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
07.08.25 Deutsche Euroshop Add Baader Bank
12.06.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Accor S.A.

PR Newswire Raffles Hotels & Resorts to Debut a Haven of Enchanted Glamour in Mexico
PR Newswire Raffles Hotels & Resorts to Debut a Haven of Enchanted Glamour in Mexico
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Fairmont Chateau Lake Louise Unveils "BASIN Glacial Waters," Opening Summer 2025
PR Newswire Fairmont Chateau Lake Louise Unveils "BASIN Glacial Waters," Opening Summer 2025
PR Newswire Accor unveils an outstanding line-up of new hotels, resorts and hospitality experiences debuting in 2025
RSS Feed
Accor S.A. zu myNews hinzufügen