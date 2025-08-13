DAX24.405 +0,1%ESt505.448 +0,3%Top 10 Crypto16,67 -0,7%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.969 +0,2%Euro1,1689 +0,3%Öl66,53 -0,5%Gold3.342 +0,2%
Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK

15.08.25 13:43 Uhr
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von DZ BANK einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 60 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe den Auswirkungen von Grippewellen getrotzt, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktienrückkäufe trieben seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach oben, und der Mittelfristausblick sei stark.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 13:24 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 43,05 EUR. 123.776 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 0,2 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

