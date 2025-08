Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Buy

Aktienempfehlung

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Felton.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen nach einem schwächer als erwarteten zweiten Quartal. Die Jahresziele seien zwar bestätigt worden, aber der Weg dahin werde wahrscheinlich unter Anlegern zur Debatte stehen, schrieb er.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:06 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 41,62 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 44,16 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.821 Stück gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 büßte die Aktie um 3,1 Prozent ein.

