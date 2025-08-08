FMC-Aktie in Grün: Erste Tranche von Aktienrückkauf startet
Fresenius Medical Care beginnt an diesem Montag mit der ersten Tranche des geplanten Aktienrückkaufs im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro.
Werte in diesem Artikel
Bis Ende April 2026 will der Dialysespezialist für 600 Millionen Euro eigene Anteile an der Börse kaufen und anschließend vornehmlich einziehen, wie er in Bad Homburg mitteilte. Ein "erheblich geringerer" Teil der Aktien könne aber auch für Vergütungszwecke eingesetzt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.
Geplant ist auch noch eine zweite Tranche. Binnen zwei Jahren soll das gesamte Rückkaufprogramm abgeschlossen werden. Auf dem Kapitalmarkttag im Juni hatte CEO Helen Giza das Programm im Grundsatz angekündigt.
Die FMC-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent höher bei 41,56 Euro.
DJG/rio/sha
DOW JONES
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
