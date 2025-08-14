DAX24.518 +0,6%ESt505.464 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
Adyen-Aktie tiefer: Wieso Jefferies das Kursziel für Adyen gesenkt hat

15.08.25 09:19 Uhr
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen gesenkt. Die Einstufung bleibt aber bestehen. Hintergrund ist die kürzlich vorgelegte Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.387,80 EUR 4,80 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen nach dem jüngsten Kursrutsch von 2.039 auf 1.835 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters. Die Telefonkonferenz habe aber seine konstruktive Haltung mit Blick auf die nächsten 18 Monate gestützt.

Die Adyen-Akte notiert am Freitag an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 1,65 Prozent tiefer bei 1.369,60 Euro

/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:24 / ET

NEW YORK (dpa-AFX)

