AKTIE IM FOKUS: Adyen führt EuroStoxx 50 an - JPMorgan: vorsichtige Ziele helfen

11.11.25 10:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.397,40 EUR 43,20 EUR 3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.692,7 PKT 28,2 PKT 0,50%
Charts|News|Analysen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Auf die Veröffentlichung mittelfristiger Geschäftsziele von Adyen (Adyen BV Parts Sociales) hat der Kurs am Dienstag mit Gewinnen reagiert. Am Vormittag stiegen die Papiere an der Euronext (Euronext NV) um gut vier Prozent auf 1.411 Euro. Sie führten den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 an. Am Mittag findet zudem ein Kapitalmarkttag des Zahlungsdienstleisters statt, erste mittelfristige Ziele gab es aber schon am Morgen.

Die vorsichtige Prognose für den Umsatz liege etwas unter der aktuellen Konsensschätzung für 2027 und leicht über der für 2028, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan. Und auch das Margenziel für 2028 liege eher unterm Konsens. Einige Anleger könnten enttäuscht sein; allerdings erschienen die Ziele auch ein wenig als "Reset". Das Unternehmen habe nun aber die Chance, die eigenen Ziele zu übertreffen./bek/mis

