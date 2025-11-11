DAX23.985 +0,1%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,77 -0,5%Gold4.137 +0,5%
Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028

11.11.25 09:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.388,60 EUR 34,40 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Adyen will zusätzliche Anteile des schnell wachsenden Marktes für Zahlungsverkehrsdienstleistungen für sich erobern und dabei höhere Renditen erzielen. Der niederländische Anbieter erklärte am Dienstag, die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle bis 2028 auf mehr als 55 Prozent steigen. In einer früheren Prognose hatte Adyen eine EBITDA-Marge von 50 Prozent für das Jahr 2026 in Aussicht gestellt.

Weiterhin angestrebt bis 2026 wird ein jährliches Wachstum der Nettoeinnahmen im unteren bis mittleren Zwanzig-Prozent-Bereich. Die Investitionen sollen auf einem Niveau von bis zu 5 Prozent des Nettoumsatzes gehalten werden.

"Wir freuen uns über die vor uns liegenden Möglichkeiten", sagte Finanzchef Ethan Tandowsky. Die Adyen-Gruppe sei gut positioniert, einer der größten Branchenakteure zu werden.

Für die Jahre nach 2026 rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Wachstum des Nettoumsatzes von etwa 20 Prozent. "Wir wollen künftig unser Ziel für das Wachstum der Nettoeinnahmen auf jährlicher Basis mitteilen, sobald wir die spezifischen Möglichkeiten für das jeweils kommende Jahr besser abschätzen können", sagte er.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 03:07 ET (08:07 GMT)

