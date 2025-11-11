Adyen zielt auf mehr Marktanteile und höhere EBITDA-Marge für 2028
Werte in diesem Artikel
Von Andrea Figueras
DOW JONES--Adyen will zusätzliche Anteile des schnell wachsenden Marktes für Zahlungsverkehrsdienstleistungen für sich erobern und dabei höhere Renditen erzielen. Der niederländische Anbieter erklärte am Dienstag, die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle bis 2028 auf mehr als 55 Prozent steigen. In einer früheren Prognose hatte Adyen eine EBITDA-Marge von 50 Prozent für das Jahr 2026 in Aussicht gestellt.
Weiterhin angestrebt bis 2026 wird ein jährliches Wachstum der Nettoeinnahmen im unteren bis mittleren Zwanzig-Prozent-Bereich. Die Investitionen sollen auf einem Niveau von bis zu 5 Prozent des Nettoumsatzes gehalten werden.
"Wir freuen uns über die vor uns liegenden Möglichkeiten", sagte Finanzchef Ethan Tandowsky. Die Adyen-Gruppe sei gut positioniert, einer der größten Branchenakteure zu werden.
Für die Jahre nach 2026 rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Wachstum des Nettoumsatzes von etwa 20 Prozent. "Wir wollen künftig unser Ziel für das Wachstum der Nettoeinnahmen auf jährlicher Basis mitteilen, sobald wir die spezifischen Möglichkeiten für das jeweils kommende Jahr besser abschätzen können", sagte er.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 11, 2025 03:07 ET (08:07 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Adyen BV Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.2025
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.2024
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.2023
|Adyen BV Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.2021
|Adyen BV Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Adyen B.V. Parts Sociales nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen