Fresenius-Aktie im Plus: Fitch bestätigt Fresenius-Rating mit 'BBB-'
Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Gesundheitskonzerns Fresenius mit 'BBB-' bestätigt.
Werte in diesem Artikel
Der Rating-Ausblick ist stabil. Dieser Schritt spiegelt laut Fitch Ratings das gut diversifizierte Portfolio des DAX-Konzerns an nicht-zyklischen, expandierenden und Cash-generierenden Gesundheitsdienstleistungen wider. Fitch geht davon aus, dass sich die Nachfrage in den Kerngeschäften Helios und Kabi weiterhin positiv entwickeln und die erwarteten Profitabilitätssteigerungen zu einer weiteren Steigerung von Ergebnis und freiem Cashflow führen werden. Die Ratingagentur setzt zudem voraus, dass Fresenius sich weiteren Spielraum durch seine straffere Finanz- und Kapitalallokationspolitik und die stärkere Konzentration auf die Entwicklung seiner beiden Kerngeschäfte verschaffen wird.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Fresenius-Aktie zeitweise 1,26 Prozent im Plus bei 45,97 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fresenius News
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen