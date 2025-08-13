Ausblick stabil

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating des Gesundheitskonzerns Fresenius mit 'BBB-' bestätigt.

Der Rating-Ausblick ist stabil. Dieser Schritt spiegelt laut Fitch Ratings das gut diversifizierte Portfolio des DAX-Konzerns an nicht-zyklischen, expandierenden und Cash-generierenden Gesundheitsdienstleistungen wider. Fitch geht davon aus, dass sich die Nachfrage in den Kerngeschäften Helios und Kabi weiterhin positiv entwickeln und die erwarteten Profitabilitätssteigerungen zu einer weiteren Steigerung von Ergebnis und freiem Cashflow führen werden. Die Ratingagentur setzt zudem voraus, dass Fresenius sich weiteren Spielraum durch seine straffere Finanz- und Kapitalallokationspolitik und die stärkere Konzentration auf die Entwicklung seiner beiden Kerngeschäfte verschaffen wird.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Fresenius-Aktie zeitweise 1,26 Prozent im Plus bei 45,97 Euro.

