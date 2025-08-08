DAX24.102 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.360 -1,1%
Kein Ausbruch

Fresenius-Aktie im Plus - Widerstand über 44 Euro

11.08.25 12:33 Uhr
Bei den Aktien von Fresenius hat es am Montag bisher nicht für einen charttechnischen Ausbruch gereicht.

Wie zuvor schon mehrmals im Mai und Juni ging ihre Erholung über 44 Euro die Luft aus.

Anknüpfend an Kursgewinne vom vergangenen Freitag waren die Fresenius -Aktien am Montag zunächst bis auf 44,13 Euro gestiegen, rutschten dann aber wieder knapp unter die runde Marke. Via XETRA geht es zeitweise 0,5 Prozent auf 43,96 Euro hoch. Der Ausbruch würde ihnen erst oberhalb des Juni-Hochs von 44,40 Euro gelingen. Darüber winkt das höchste Niveau seit fast vier Jahren.

Am Freitag hatte ein ermutigendes Fazit der Citigroup von Aussagen im Nachgang der Zahlen zum zweiten Quartal den Kurs befeuert. Das Management des Gesundheitskonzerns habe sich konstruktiv zum erwarteten Wachstum geäußert, hatte Veronika Dubajova von der US-Bank erläutert.

Vor allem das kommende Jahr könne für das Unternehmen aus der Gesundheitsbranche "besonders spannend" werden. Die Analystin hatte zudem auf die Bewertung der Aktien verwiesen, die in ihren Augen unverdient niedrig sei.

