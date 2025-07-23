Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
Talanx hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn erzielt. Der Versicherungskonzern profitierte dabei von einem relativ schadensarmen zweiten Quartal.
Zuvor hatten die Waldbrände in Kalifornien im ersten Quartal für eine hohe Belastung gesorgt. Das Unternehmen erhöhte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.
So rechnet Talanx für 2025 nun mit einem Nettogewinn von etwa 2,3 Milliarden Euro. Bisher hatte er "mehr als" 2,1 Milliarden Euro angepeilt nach knapp 2 Milliarden im Vorjahr.
In den ersten sechs Monaten stieg der Nettogewinn um gut ein Viertel auf 1,37 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten mit 1,28 Milliarden Euro erwartet. Das operative Ergebnis betrug 2,86 Milliarden Euro, das waren 14 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Versicherungsumsatz stieg um 2 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt legte er um 5 Prozent zu.
Die Großschadensbelastung lag bei 1,13 Milliarden Euro und damit unter dem Budget von 1,27 Milliarden für den Berichtszeitraum. Die Waldbrände in und um Los Angeles in Januar schlugen mit 624 Millionen Euro ins Kontor.
Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 90,7 von 91,2 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.
"Mit unserer operativen Stärke und einem Puffer in unserem Großschadenbudget von ungefähr 140 Millionen Euro blicken wir trotz der bevorstehenden Hurrikan-Saison optimistisch auf das dritte Quartal und den Rest des Jahres", sagte Vorstandschef Torsten Leue.
Bei der Eigenkapitalquote lag Talanx mit 23,4 Prozent im ersten Halbjahr über dem Jahresziel von 18 Prozent.
Die Talanx-Aktie legt via XETRA zeitweise um 6,87 Prozent auf 124,50 Euro zu.
DOW JONES
