Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba
Die Alibaba-Aktie erhält aktuell Rückenwind von mehreren Seiten. Auch Analysten bleiben optimistisch - doch könnte es zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen kommen.
Werte in diesem Artikel
• Alibaba-Aktie mit starkem Lauf
• US-Zinshoffnungen und Tencent-Zahlen treiben an
• Analysten optimistisch
Die Alibaba-Aktie zeigte sich in der aktuellen Handelswoche bislang stark und konnte mehrere Gewinntage in Folge verbuchen. Zuletzt schloss das Papier an der NYSE am Mittwoch mit einem Plus von 3,63 Prozent bei 126,86 US-Dollar. Im vorbörslichen Donnerstagshandel zeichnen sich nun jedoch Verluste ab: Zeitweise steht der Anteilsschein 1,21 Prozent tiefer bei 125,32 US-Dollar. Dennoch bleibt die übergeordnete Tendenz positiv: Die 1-Monats-Performance liegt mit 8,15 Prozent im Plus, während es seit Jahresbeginn sogar bereits um rund 49,6 Prozent nach oben ging.
Diese Faktoren schieben die Alibaba-Aktie derzeit an
Profitieren konnte die Alibaba-Aktie in den letzten Tagen vor allem von neu entfachten Zinssenkungshoffnungen in den USA. Nach den jüngsten Daten aus der US-Wirtschaft erwarten Experten nun mit einer überwältigenden Mehrheit, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im September den Leitzins senken wird. Tech-Aktien wie Alibaba dürften davon profitieren, da Anleger bei niedrigeren Zinsen häufig wieder auf risikoreichere Assets umschwenken.
Daneben sorgte auch Konkurrent Tencent für Aufwind bei der Alibaba-Aktie und weiteren chinesischen Tech-Titeln, denn das Unternehmen veröffentlichte am 13. August starke Quartalszahlen und meldete dabei einen Umsatzanstieg um 15 Prozent, während der Nettogewinn um 17 Prozent zulegte. Diese positiven Ergebnisse stärkten das Vertrauen in chinesische Tech-Aktien insgesamt.
Obwohl Alibaba und Tencent Konkurrenten sind, profitieren beide von ähnlichen Trends wie der KI-Integration und dem Wachstum im Gaming-Sektor. Die positiven Ergebnisse von Tencent könnten daher auch die Erwartungen an Alibaba beeinflussen.
Analysten setzen auf weitere Kurssteigerungen bei Alibaba-Aktie
Auch die Stimmung unter Marktexperten könnte kaum optimistischer sein. Mit einem durchschnittlichen Rating von 4,48 von 5 möglichen Punkten genießt Alibaba außergewöhnliches Vertrauen der Analysten. Konkret empfehlen 67 Prozent der Experten die Aktie stark zum Kauf ("Strongbuy"), weitere 15 Prozent raten zum Kauf, während nur 20 Prozent eine neutrale Haltung ("Hold") einnehmen. Bemerkenswert: Verkaufsempfehlungen existieren derzeit überhaupt nicht - ein deutliches Zeichen für das positive Sentiment.
Der etablierten Aufwärtstrend seit Mitte Juli schafft ein konstruktives technisches Umfeld für die Alibaba-Aktie. Während kurzfristige Gewinnmitnahmen normal sind und die Volatilität erhöhen können, spricht das Umfeld zusammen mit dem starken Analysten-Sentiment für eine Fortsetzung der positiven Entwicklung.
