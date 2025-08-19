DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow44.910 -0,1%Nas21.628 ±0,0%Bitcoin99.776 -0,6%Euro1,1667 -0,4%Öl66,47 +0,5%Gold3.332 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen laufen: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT ziehen an: Gipfeldiplomatie sorgt für Bewegung
Ukraine-Treffen im Weißen Haus - Beratungen gestartet - Trump: Waffenruhe nicht notwendig Ukraine-Treffen im Weißen Haus - Beratungen gestartet - Trump: Waffenruhe nicht notwendig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Devisen im Blick

Eurokurs zu Wochenbeginn gefallen - das sind die Gründe

18.08.25 21:14 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum fällt der Euro zum US-Dollar | finanzen.net

Der Euro hat am Montag im US-Handelsverlauf noch etwas weiter nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3838 CNY -0,0294 CNY -0,35%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8636 GBP 0,0001 GBP 0,01%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1226 HKD -0,0431 HKD -0,47%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
172,5100 JPY 0,0900 JPY 0,05%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1668 USD -0,0045 USD -0,39%
Charts|News

Die Gemeinschaftswährung Euro kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,1659 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs später in Frankfurt auf 1,1673 (Freitag: 1,1688) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8566 (0,8555) Euro.

Gesprächsthema am Markt war zunächst das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska, das bislang keine Fortschritte für ein Kriegsende in der Ukraine gebracht hat. Nun richtet sich das Interesse auf den Austausch von Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington und dem aktuell beginnenden Gesprächen in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern.

"Wir wollen das Töten beenden", sagte Trump zum Auftakt. Noch vor dem Start der Gespräche an diesem Tag hatte er allerdings Druck auf die Ukraine ausgeübt und gesagt, er halte einen Nato-Beitritt des Landes und eine Rückgabe der 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim für unrealistisch. Russland lehnte in den Verhandlungen um ein Kriegsende außerdem erneut kategorisch eine Stationierung von Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine ab.

"Der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen dem US-Präsidenten und seinem russischen Pendant hat beim US-Dollar keine wirkliche Reaktion ausgelöst, auch wenn die allgemeine Berichterstattung im Nachgang wohl eher negativ war", resümierte Devisenexperte Michael Pfister. Er rechnet in den kommenden Tagen zwar damit, dass die diplomatischen Entwicklungen in den Gesprächen im Fokus bleiben, "für den Devisenmarkt dürfte aber wohl das Ende der Woche anstehende Zentralbanktreffen in Jackson Hole wichtiger werden".

Dieses beginnt am Donnerstag Die Anleger warten mit Spannung auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, die Aufschluss über die weitere amerikanische Geldpolitik geben könnte. Viele Marktbeobachter gehen derzeit davon aus, dass die Währungshüter bei ihrer nächsten Sitzung Mitte September den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken werden. Eine deutlichere geldpolitische Lockerung - wie schon lange von Trump gefordert - gilt praktisch als ausgeschlossen.

/ck/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Gunnar Pippel / Shutterstock.com, Patryk Kosmider / Shutterstock.com