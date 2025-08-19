NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Microchip Technology-Aktionäre freuen
So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Microchip Technology.
Werte in diesem Artikel
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology am 19.08.2025 eine Dividende in Höhe von 1,82 USD beschlossen. Damit wurde die Microchip Technology-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Microchip Technology beträgt 975,70 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,04 Prozent.
Microchip Technology- Ausschüttungsrendite im Blick
Zum NASDAQ-Schluss ging der Microchip Technology-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 64,71 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Microchip Technology-Titels 3,75 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,87 Prozent.
Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung
Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich Microchip Technology-Aktienkurs via NASDAQ um 4,96 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 5,51 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Microchip Technology
Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,89 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,92 Prozent abnehmen.
Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Microchip Technology
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Microchip Technology beläuft sich aktuell auf 35,436 Mrd. USD. Microchip Technology besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Microchip Technology einen Umsatz von 4,402 Mrd.USD sowie ein EPS von -0,01 USD.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.02.2019
|Microchip Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|06.02.2019
|Microchip Technology Buy
|Needham & Company, LLC
|16.11.2018
|Microchip Technology Outperform
|BMO Capital Markets
|08.11.2018
|Microchip Technology Buy
|B. Riley FBR
|13.08.2018
|Microchip Technology Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.02.2019
|Microchip Technology Buy
|Needham & Company, LLC
|16.11.2018
|Microchip Technology Outperform
|BMO Capital Markets
|08.11.2018
|Microchip Technology Buy
|B. Riley FBR
|13.08.2018
|Microchip Technology Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|05.03.2018
|Microchip Technology Buy
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.02.2019
|Microchip Technology Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|08.02.2017
|Microchip Technology Neutral
|Mizuho
|30.09.2016
|Microchip Technology Neutral
|Mizuho
|22.09.2015
|Atmel Hold
|Canaccord Adams
|22.09.2015
|Atmel Hold
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2008
|Microchip Technology Downgrade
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.02.2007
|Update Microchip Technology Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
|11.01.2005
|Update Atmel Corp.: Sell
|Deutsche Securities
