Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen und sinkende Umsätze
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen und sinkende Umsätze
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Microchip Technology-Aktionäre freuen
Dividende im Blick

NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Microchip Technology-Aktionäre freuen

20.08.25 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert Microchip Technology-Aktie: Über diese Dividende können sich Microchip Technology-Aktionäre freuen | finanzen.net

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Microchip Technology.

Microchip Technology Inc.
55,13 EUR -0,74 EUR -1,32%
Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology am 19.08.2025 eine Dividende in Höhe von 1,82 USD beschlossen. Damit wurde die Microchip Technology-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Microchip Technology beträgt 975,70 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,04 Prozent.

Microchip Technology- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum NASDAQ-Schluss ging der Microchip Technology-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 64,71 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Microchip Technology-Titels 3,75 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,87 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren verringerte sich Microchip Technology-Aktienkurs via NASDAQ um 4,96 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 5,51 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Microchip Technology

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 1,89 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,92 Prozent abnehmen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Microchip Technology

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Microchip Technology beläuft sich aktuell auf 35,436 Mrd. USD. Microchip Technology besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Microchip Technology einen Umsatz von 4,402 Mrd.USD sowie ein EPS von -0,01 USD.

Redaktion finanzen.net

